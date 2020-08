Bub (4) bei Unwetter von Baum erschlagen

Die Windböen entwurzelten Bäume, die auf Häuser und Autos krachten, wie der Regierungschef des Bundesstaats Victoria, Daniel Andrews, am Freitag sagte. Bei den Rettungskräften seien 2000 Notrufe eingegangen, hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume. Tausende Haushalte in Australiens zweitgrößter Stadt waren am Freitag ohne Strom. Die Aufräumarbeiten könnten Tage dauern, Hunderte Häuser und Geschäfte seien beschädigt worden, so Andrews.