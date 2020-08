Eine Legende macht den Spielern Beine

Eine echte Legende in Österreich! Selten ist im heimischen Handball die Bezeichnung für jemanden passender als für Vitas Ziura. Dreimal Meister, sechsmal Pokalsieger, siebenmal Handballer des Jahres und 94 Spiele im österreichischen Nationalteam. Umso größer war die Überraschung, dass er als Spielertrainer von HLA-Klub Fivers zu Zweitligist Leoben wechselte. „Auf meinen ersten Einsatz als Spieler muss ich aber noch warten. Ich bin nach einer Schulterverletzung am Weg zurück, habe in zwei Wochen den nächsten Kontrolltermin“, erzählt Ziura. Sein Arzt rechnet mit einer Rückkehr im Dezember. „Das geht aber sicher schneller“, grinst der gebürtige Litauer.