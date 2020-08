„Valentin kann es zur Tour schaffen“

Wie lange Götzinger noch in Graz bleibt? „Sicher nicht mehr lange“, glaubt Resl. „Wenn er den nächsten Schritt machen kann, werden wir ihn dabei unterstützen.“ Heute startet er im U23-Bewerb der EM in in Plouay in der Bretagne. Auch in Frankreich am Start: Angelika Tazreiter (Cookina Graz). Gestern waren bereits Daniel Auer (61.) und Stephan Rabitsch (71.) im Einsatz.