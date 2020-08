Jetzt sollen Milliarden für Wasserstoff fließen

Wasserstoff gilt seit Jahren als ein Schlüssel, um Österreichs ambitionierte Klimaschutzziele zu erreichen. Das große Potenzial soll an den technischen Universitäten vorhanden sein – darunter in Graz und Leoben. Dort wird bereits intensiv geforscht. Was noch fehlt? Zwei Milliarden Euro bis 2030, so die Meinung der Unis.