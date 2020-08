6. Gebirgsbrigade als Partner der US-Armee

Im Zuge seines Besuches vor einigen Tagen in Wien teilte US-Außenminister Mike Pompeo mit, dass Österreich in das SPP-Programm aufgenommen wird. Erste „Nägel mit Köpfen“ machten kurz darauf Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und US-Botschafter Trevor Traina. Hierbei wurde eine der zentralen Fragen besprochen: Welcher US-Bundesstaat mit seiner dazugehörigen Nationalgarde wird es denn? Da einer der Schwerpunkte für diese militärische Partnerschaft „Kampf im alpinen Gelände“ sein wird, steht der Bundesstaat Vermont mit Einheiten der dort dislozierten Nationalgarde an erster Stelle. Den österreichischen Part dieser Zusammenarbeit übernimmt, wenig überraschend, die in den Bundesländern Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg beheimatete 6. Gebirgsbrigade.