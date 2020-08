Corona-Aufruf für Supermarkt in Gneis

Alle Kunden, die am Donnerstag oder Freitag (20. und 21. 8.) bis 14 Uhr oder am Samstag (22. 8.) bis 16 Uhr an der Berchtesgadener Straße einkaufen waren, sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten, so die Gesundheitsbehörde. Bei Symptomen unbedingt die Hotline 1450 anrufen!