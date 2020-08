Ireland Baldwin wurde attackiert und ausgeraubt

Die Verbrechensstatistiken sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Los Angeles stetig gestiegen. Dass die Stadt der Engel manchmal auch ein teuflisch gefährliches Pflaster sein kann, musste jetzt die Tochter von Alec Baldwin und Kim Basinger am eigenen Leibe erfahren. Denn Ireland Baldwin wurde am helllichten Tag auf einem Parkplatz überfallen.