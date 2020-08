Österreicher Auer triumphiert bei DTM-Rennen

Wie am Vortag waren Frijns, Müller und Rast von den ersten drei Plätzen im Qualifying ins Rennen gegangen und führten das Feld an. Bedingt durch den Pflichtstopp zum Reifenwechsel prägten viele Wechsel an der Spitze und im Feld den Lauf, bei dem sich zeitweise neun Fahrzeuge in einem Zeitfenster von unter vier Sekunden Abstand befanden.