„Tenet“: So gut ist Nolans neuer Kino-Hit

Es geht, so heißt es irgendwann in der ersten halben Stunde, ums „Überleben Aller“ in diesem zu jeder Minute beeindruckenden, herausfordernden und durchaus anstrengenden Kunstwerk von einem Film. Das Überleben der Menschheit, es liegt in der Hand des jungen US-Schauspielers John David Washington. Der Sohn von Denzel Washington spielt im Film einen namenlosen Agenten („der Protagonist“).