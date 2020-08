„Seit der Explosion ist Lage vor Ort schrecklich“

Die Lage in der libanesischen Hauptstadt Beirut nach der großen Explosionskatastrophe vom 4.August ist verheerend. Besonders bewegt von der Katastrophe zeigt sich Stefan Maier, Projektkoordinator des Hilfswerks Initiative Christlicher Orient (ICO): „Nach über 100 Reisen in das Land blutet mir das Herz, wenn ich die schrecklichen Bilder aus Beirut sehe. Die ersten Tage nach der Explosion war ich damit beschäftigt, all meine in Beirut lebenden Freunde und Bekannten zu kontaktieren, um zu erfahren, ob sie die Katastrophe gut überstanden haben.“