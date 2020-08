Heikle Bergungen nach Bergunfällen am Dachstein

Traumhaftes Wetter lud am Freitag am höchsten Berg der Steiermark zu Klettertouren ein. Zwei Steirer beschlossen daher, in den berüchtigten Steinerweg in der Dachstein-Südwand einzusteigen. Der Grazer (30) kletterte voran, doch kurz nach 11 Uhr verstieg er sich im sogenannten Münchner Kamin, rutschte aus und stürzte 20 Meter in das Seil. Sein 25-jähriger Freund aus Deutschlandsberg konnte den Sturz zum Glück halten.