Vandalen trieben in Vorarlberger Hotel ihr Unwesen

Pulverwolke aus Feuerlöscher löste Alarm aus

Wie die Polizei weiter berichtete, dürften die Täter in der Tiefgarage des Hotels einen Feuerlöscher betätigt haben, die sich dabei verbreitende Pulverwolke löste in der Folge den Brandalarm aus, hieß es. Nach der Kontrolle der Feuerwehr konnten die Gäste wieder zurück in ihre Zimmer.