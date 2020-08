Tut es immer noch weh, Frau Phúc?

Ihre Stiftung setzt sich für kriegstraumatisierte Kinder ein. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Weil ich weiß, wie es mir gegangen ist. Ich musste so viel Schmerz ertragen, mein Selbstwertgefühl war gleich null, ich dachte, ich würde nie einen Menschen finden, der mich lieben wird. Heute kann ich mich vor die Kinder, die Opfer des Kriegen sind, hinstellen und sagen: Schaut, was aus mir geworden ist. Wenn dieses kleine Mädchen mit seinen schweren Verletzungen ein glücklicher Mensch geworden ist, dann könnt ihr das auch. Mein Name bedeutet „Goldenes Glück“ - und es stimmt. Ich kann heute Menschen Liebe, Glaube und Hoffnung vermitteln und so auch zum Frieden beitragen.