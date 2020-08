Wien: Ampel könnte vor Schulstart auf Gelb stehen

Die Wiener Behörden würden „alles tun und ihr Bestes geben“, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Davon werde abhängen, „ob es in Wien in Richtung Gelb geht, aber das ist kein Bashing“, sagte Anschober. Die Ampel sei ein Präventionssystem, eine Risikoeinstufung. Die Corona-Kommission „wird am Freitag Vorschläge abgeben und denen fühle ich mich verpflichtet“.