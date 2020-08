331 Neuinfektionen: Wien erneut Virus-Epizentrum

Die Bundesländer im Vergleich

Im Bundesländervergleich ist Wien (172 neue Fälle) laut den Zahlen des Innenministeriums erneut das Schlusslicht im Corona-Ranking. Auf dem vorletzten Platz landet Oberösterreich mit 59, gefolgt von Tirol mit 34 Neuinfektionen. In Niederösterreich wurden 27 neue Fälle verzeichnet, in der Steiermark 14, in Salzburg zehn, in Kärnten sechs, in Vorarlberg fünf und im Burgenland vier.