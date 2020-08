Hütter über neuen Vertrag: „Hängt nicht an viel“

Die Vertragsverlängerung von Trainer Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt „hängt an nicht viel“. Das sagte der Vorarlberger bei einer Pressekonferenz des deutschen Bundesligisten am Freitag. Sein Kontrakt läuft am 30. Juni 2021 aus. Zuletzt hatte Hütter erklärt, die Vertragsverlängerung „sei keine Formsache“ und es gebe noch Klärungsbedarf.