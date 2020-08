Labore überlastet! Steirer stürmen Corona-Tests

Im Juni und Juli wurden in der Steiermark im Schnitt an die 600 Covid-19-Tests abgearbeitet - bei steigender Infektionslage wächst aber natürlich auch die Testanzahl. Und die Reisewarnung für Kroatien brachte das weiß-grüne System offenbar an seine Kapazitätsgrenzen. Allein am Dienstag wurden in unserem Bundesland 2246 Tests durchgeführt. „Durch die Reisewarnung hat sich die Nachfrage nach Tests massiv erhöht - die Labore sind im Moment völlig überlastet. Die Verdachtsfälle allein in Graz haben sich verdreifacht“, sagt Eva Winter, Leiterin des Grazer Gesundheitsamts.