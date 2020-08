Verschärfungen führten zu deutlichem Test-Anstieg

„Wir hatten mit heutigem Tag in Österreich 255 Neuinfektionen. Das ist etwas geringer als gestern, aber auf erheblichem Niveau“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwochvormittag. Für die Phase 3 in der Krise mit Grenzöffnungen und Urlaubenden sei es „das, was wir erwartet haben“. Mit in Österreich nun pro Tag zwischen rund 11.000 und 13.000 SARS-CoV-2-Tests stehe man im Europa-Vergleich gut da, insgesamt seien es schon fast 1,1 Millionen Testungen gewesen.