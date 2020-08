PKW geriet auf Autobahn in Vollbrand

Am späten Mittwochvormittag bemerkte ein Südoststeirer auf der A 2 in Fahrtrichtung Wien bei seinem PKW eine starke Rauchentwicklung und hielt am Pannenstreifen. Unmittelbar danach geriet das Fahrzeug auch schon in Vollbrand. Löschversuche des 33-jährigen Fahrzeuglenkers mit einem Feuerlöscher eines nachkommenden Autofahrers schlugen fehl.