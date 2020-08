Neue Flugpläne und Änderungen in der Chefetage

Überraschend verlässt Harald Stoutz die Klagenfurter Flughafen BetriebsGmbH. Mit 1. September wird Nils Witt, der im Jänner in die Chefetage geholt wurde, alleiniger Geschäftsführer des Airports sein. Stoutz wechselt zur Lilihill Real Estate in den Bereich Projektentwicklung. Was die Fluggäste direkt trifft: Der Mallorca-Flug wird vorzeitig eingestellt. Die Verbindungen nach Wien und Köln werden aber wieder aufgenommen.