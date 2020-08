Corona: Slowenien setzt Kroatien auf „rote Liste“

„Tatsache ist, dass sich die Situation in Kroatien dramatisch verschlechtert“, zitierte die slowenische Nachrichtenagentur STA den Regierungssprecher nach einem Treffen zwischen der Regierung und der medizinischen Expertengruppe, die sie in der Corona-Pandemie berät. Demnach dürfte Kroatien bereits am Mittwoch den Grenzwert von 40 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschreiten, was in Slowenien die Schwelle für die „rote Liste“ bedeutet. In Kroatien wurde am Mittwoch ein neuer Rekord bei Neuinfektionen gemeldet: Binnen 24 Stunden wurden 219 Infektionen mit dem Coronavirus registriert, am Tag zuvor waren es 199 Neuansteckungen.