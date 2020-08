Erste Hotels auf Mallorca schließen im August

Nach einer Reisewarnung für Kroatien, die seit der Nacht auf Montag in Kraft ist, informierte die Bundesregierung am Dienstag, dass eine solche ab nächster Woche auch für die spanischen Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza gelte. Die Rückreise nach Österreich ist dann nur noch mit einem negativen Corona-PCR-Test möglich - sonst muss man sich 14 Tage lang in Quarantäne begeben.