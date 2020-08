Untreue-Prozess: Beim Sponsoring getrickst?

Drei Verhandlungstage sind für einen komplexen Untreue-Prozess veranschlagt, der nun am Landesgericht Innsbruck begann. Im Kern geht es um den Vorwurf, dass ein Tiroler Unternehmen überhöhte Rechnungen an Lieferanten zahlte, die Differenz zum „echten“ Preis überwiesen diese als Sponsorgeld an zwei Motorsportteams. Dort war ein angeklagter Firmenangestellter (48) am Ruder.