Komplexe OP erstmals in Virtual Reality geplant

Österreich-Premiere an der Innsbrucker Universitätsklinik für Orthopädie: Einem Team ist es erstmals gelungen, mit einer Virtual-Reality-Brille den Körper eines Tumorpatienten in 3D zu analysieren, und so die komplexe Operation unter quasi realen Bedingungen zu planen. Das Programm werde ab sofort in der Praxis und bald auch in der Lehre angewandt, sagte der stellvertretende Klinikdirektor Michael Nogler am Montag bei einer Pressekonferenz.