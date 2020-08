Tausende demonstrierten in Minsk für Lukaschenko

Angesichts neuer Massenproteste in Weißrussland gegen Machthaber Alexander Lukaschenko hat es erstmals eine Unterstützungskundgebung für den Präsidenten gegeben. Tausende Menschen versammelten sich Sonntagmittag auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt Minsk, wie auf Videos und Bildern zu sehen ist. In Medien hieß es zuvor, dass Staatsbedienstete zur Teilnahme gedrängt worden seien.