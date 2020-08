27 Corona-Neuerkrankungen am Freitag in Kärnten

Wieder ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Kärnten zweistellig: Am Freitag wurden 27 neue Erkrankungen gemeldet, insgesamt sind derzeit 82 Personen in Kärnten am Coronavirus erkrankt. Bei den neuen Infektionen ist laut Landespressedienst „mehrfach Kroatien-Bezug“ gegeben.