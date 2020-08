Trumps jüngerer Bruder Robert ist schwer erkrankt

Donald Trumps jüngerer Bruder Robert liegt in einem New Yorker Krankenhaus. „Ich habe einen wunderbaren Bruder, wir haben seit langem eine großartige Beziehung, vom ersten Tag an“, zeigte sich der zwei Jahre ältere Staatschef in einer Pressekonferenz am Freitag besorgt über den Gesundheitszustand deines Bruders. Der offizielle Terminkalender des Präsidenten wurde geändert und um einen Aufenthalt in New York ergänzt.