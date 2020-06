Buch von Trumps Nichte über „vergiftete Familie“

Mary Trump habe einen Großteil ihrer Kindheit auf dem Anwesen der Milliardärs-Familie in New York verbracht und sei dort Zeugin zahlloser Familienfeiern und Zusammenkünfte gewesen, hieß es. Sie ist die Tochter des älteren Bruders des Präsidenten, Fred Trump Jr., der 1981 an Alkoholismus starb. Als Donalds und Freds Vater Fred Trump Sr. 1999 starb, gerieten Mary Trump und ihr Bruder in einen erbitterten Rechtsstreit mit dem nunmehrigen Präsidenten und zwei seiner Geschwister um ihr Erbe, beruft sich der „Business Insider“ auf Auszüge aus dem Buch.