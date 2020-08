War Leiche in brennendem Auto VW-Spitzel?

Ein Mitarbeiter des deutschen Autoherstellers VW, der als Verdächtiger in einer brisanten Abhöraffäre geführt wird, soll Medienberichten zufolge nun tot in seinem brennenden Auto gefunden worden sein. Die Polizei in Wolfsburg bestätigte am Donnerstag lediglich, dass auf einem Feld in Rottdorf nahe Helmstedt in Niedersachsen eine Leiche gefunden worden sei. Im Zusammenhang mit dem Todesfall werde auch ein Brandanschlag auf ein Wohnhaus im Mai untersucht, bestätigte die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler versuchen nun herauszufinden, ob und welche Verbindungen es mit der Abhöraffäre gibt.