Der Landeshauptmann als stolzer Brautvater

Familie als Anker im Leben der Menschen

„Ich bin so stolz auf meine beiden Kinder. Laura hat jetzt den nächsten Schritt gemacht und Lukas überragt mich mittlerweile. Da wird einem bewusst: Sie sind jetzt erwachsen! Familie ist der Anker im Leben – und heute denke ich besonders daran, wie viel sie bedeutet. In diesem Sinne: Alles Gute zum Vatertag an alle Väter im Burgenland!“, so Doskozil.