Schwarzenberg-Kaserne: Tests laufen auf Hochtouren

In der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg wurden in der Vorwoche einige Corona-Fälle bekannt. Seither laufen die Testungen auf Hochtouren. In acht Tagen wurden 225 Soldaten auf das Coronavirus überprüft. Die Zahlen sind stabil: Seit vergangener Woche kam nur ein neuer Fall hinzu, sodass aktuell neun Soldaten positiv getestet wurden.