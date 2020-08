Dieser Bulle jubelt künftig in den Staaten

Samuel Tetteh hat für die Bullen erst zwei Spiele absolviert. Zuletzt war der Stürmer, der bis 2022 an die Mozartstädter gebunden ist, an den LASK verliehen. Beim großen Liga-Rivalen der abgelaufenen Saison hat Tetteh in 42 Einsätzen siebenmal getroffen und eben so oft assistiert.