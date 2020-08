Derzeit 18 Beamte für „Soko Tape“ im Einsatz

Wie aus einer aktuellen Anfragebeantwortung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an die FPÖ hervorgeht, sind in der mit dem Ibiza-Skandal befassten „Soko Tape“ der Polizei derzeit 15 Ermittler und drei Beamte in Leitungsfunktion tätig. Im Streitthema um die Information der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) über das Auffinden des Videos verteidigt der Minister seine Mitarbeiter.