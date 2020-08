Famos: La Hong erfindet die ersten Jumpsuit-Dirndl

Der Wiener Designer La Hong ist während des Corona-Lockdowns kreativ geworden und hat eine Dirndl-Kollektion für die kommende Wiesn-Saison kreiert. Im Herbst, wenn sein neues Geschäft am Kohlmarkt eröffnet, bietet er lässige Jumpsuit-Dirdl an. Die Overalls in den Farben Rot, Rosa und Blau werden natürlich im Coronavirus-Jahr mit passenden Mund-Nasen-Schutzmasken kombiniert, um im Bierzelt Schutz zu bieten.