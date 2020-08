Mädchen (7) bei Sturz von Pony verletzt

Eine siebenjährige Steirerin ist Mittwochabend in einer Reithalle in Edelschrott (Bezirk Voitsberg) von einem Pony gefallen und hat sich verletzt. Sie saß auf dem ungesattelten Tier und wurde von ihrer Mutter seitlich begleitet. Plötzlich rutschte sie ab und landete am Ellbogen. Die Kleine wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Graz geflogen, berichtete die Polizei.