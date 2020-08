Unwetter: Nun steigt die Muren-Gefahr

Nach den verheerenden Unwettern am Montag in der Obersteiermark und am Dienstag in Graz und Umgebung sowie der Südoststeiermark (wir berichteten ausführlich) steigt jetzt die Gefahr von Muren und Hangrutschungen. In Breitenfeld (Riegersburg) musste ein Hang abgesichert werden. Die Aufräumarbeiten laufen.