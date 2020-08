Feuerwehren mussten brennende Gartenhütten löschen

Am 4. August 2020 gegen 11.10 Uhr kam es in Bad Goisern zu einem Vollbrand einer Gartenhütte. Eine Gruppe von Urlaubern hatte am 3. August 2020 gegrillt und am 4. August 2020 die Reste der Holzkohle in einem Komposter hinter der Hütte entsorgt. Durch den Brand kamen keine Personen zu Schaden. An der Hütte und an dem darin gelagerten Inventar entstand erheblicher Sachschaden. Ebenso wurden diverse Objekte, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, beschädigt.