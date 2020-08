„FIFA 21“: EA zeigt erstmals Gameplay-Neuerungen

Publisher EA hat einen ersten offiziellen Gameplay-Trailer zu „FIFA 21“ veröffentlicht. Zu den Neuerungen des am 9. Oktober für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinenden Fußballspiels zählen u.a. ein verbessertes, „agiles“ Dribbling-System, das größere Kontrolle und Reaktivität in 1-gegen-1-Situationen verspricht, kreative Läufe, die Bewegungen der Mitspieler abseits des Balls noch stärker beeinflussen, sowie die „Positioning Personality“. Was es damit auf sich hat, zeigt der Trailer.