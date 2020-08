Sohn wollte eigenen Vater mit Messerstichen töten

Mit 14 begann der Wiener mit Drogen, in der Folge veränderte sich seine Persönlichkeit, paranoide Schizophrenie wurde diagnostiziert. Der 27-Jährige eckte immer öfter an, es kam zu Gewaltvorfällen. So schlug er einmal auf einen blinden Mann in der U-Bahn ein, weil er sich „gestört“ fühlte.