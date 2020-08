Überschwemmungen forderten Feuerwehren im Mürztal

Auch in Mürzzuschlag machten die Wassermengen der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag zu schaffen. In Freßnitz wurde durch Sofortmaßnahmen ein Überfließen des Freßnitzbaches an einer Stelle gerade noch verhindert. Am Bauhof Krieglach bereiteten 30 Helfer der drei Feuerwehren Krieglach, Freßnitz, Krieglach Werk und Mitarbeiter der Marktgemeinde Krieglach an die 500 Sandsäcke Tage vor.