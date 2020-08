Radler-Demo: Polizei ließ Luft aus Reifen

Ein Polizeieinsatz am Rande einer Radfahrer-Demonstration am Freitag sorgt derzeit in Nürnberg für viel Wirbel. Denn viele Teilnehmer beklagen sich über das „aggressive“ Vorgehen der Exekutivbeamten, die Jagd auf die Radfahrer gemacht haben sollen. Zudem hätten Polizisten die Luft aus den Reifen einiger Fahrräder ausgelassen. Ein Video, das derzeit in den sozialen Medien kursiert, dient den Aktivisten als Beweis.