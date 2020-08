„Schwitzen statt sitzen“ nach Glücksspielprozess

In ganz Tirol hatte er in Tankstellen und Gasthäusern seine Glücksspielautomaten stehen – über vier Jahre soll ein angeklagter Steirer (58) so Geld verdient, aber nichts davon abgeführt haben. Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Glücksspielabgaben in der Höhe von 968.426 Euro gingen dem Finanzamt durch die Lappen.