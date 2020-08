Scheibe eingeschlagen: Bargeld aus Auto gestohlen

Der Täter schlug am Sonntag zwischen 11 und etwa 16 Uhr zu - „auf einem Parkplatz unmittelbar nach dem Gasthaus Eiserne Hand in Richtung Hörndlingergraben im Gemeindegebiet von Fieberbrunn“, berichtete die Polizei. Der Unbekannte zertrümmerte beim Pkw mit einem Stein die Seitenscheibe und stahl aus diesem Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages.