Strache nutzt Adresse in Klosterneuburg für Klage

Fakt ist: Strache ist an einer Adresse in Wien-Landstraße hauptgemeldet. Die Kleinpartei „Wandel“ hat das angezweifelt und eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Inzwischen hat auch Straches ehemalige Partei, die FPÖ, angegeben, dass Strache mit seiner Ehefrau seit Jahren in einer Villa in Klosterneuburg lebe.