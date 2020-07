Mutter bestritt, dass Strache in Wien wohnte

Straches Prüfung geht über übliche Routine hinaus

Die Wahlbehörde prüft zwar derzeit die Hauptwohnsitzmeldung aller Kandidaten routinemäßig, hieß es aus der Magistratsabteilung 62. Straches Prüfung gehe aber über die übliche Routine hinaus. Grund ist in seinem Fall die Sachverhaltsdarstellung der Kleinpartei „Wandel“, in der der Hauptwohnsitz in Wien in Zweifel gezogen wird. Christine Bachofner von der MA 62 (Wahlen/Recht) bestätigte der „Krone“ bereits am Freitag: „Ja, wir prüfen den Sachverhalt.“