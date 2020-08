Tom Neuwirth im BH: „Kleiden nach eigenen Regeln“

Der 31-jährige Sänger, der demnächst als Moderator der von Stefan Raab konzipierten ProSieben-Gesangsshow „Famemaker“ durchstarten wird, posierte vor der Linse der Starfotografin Inge Prader, die ihn in verschiedenen Situationen, die in 24 Stunden passieren können, zeigen. So liegt er im zarten Spitzen-BH und Höschen schlafend im Bett. Trinkt im bauchfreien Jogginganzug an eine Säule gelehnt Kaffee, bevor er in Unterhosen in seinem Homeoffice ans Werk geht.