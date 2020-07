Verein schafft Lebensraum für Insekten

Europaweit verzeichnen Experten einen dramatischen Rückgang von Wildbienen und anderen Insekten. Schuld daran sind der Einsatz von Pestiziden und die Bodenversiegelung. Im Burgenland will man den Gemeinden jetzt „Mut zur Unordnung“ machen, indem man beispielsweise Grünstreifen entlang von Straßen und in Gemeinden „verwildern“ lässt und so mehr Lebensraum für Nützlinge schafft. „Adrett aussehende, perfekt gepflegte Gärten und Grünflächen sind für Lebewesen toter, wertloser Lebensraum, aus biologischer Sicht leere Wüsten“, so Marlene Hrabanek-Bunyai, Geschäftsführerin des Vereins „Unser Dorf“.