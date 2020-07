Mit einer Test-Flut gegen die neue Virus-Welle

33 Praktikanten wurden am Dienstag in den Wolfgangsee-Gemeinden Strobl und St. Gilgen getestet. Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz erwartet die Ergebnisse der Abstriche spätestens am Donnerstag. „Cluster wie in Oberösterreich sind auch ohne weiteres in Salzburg möglich“, schildert die Medizinerin.