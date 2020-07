83-Jährige wurde auf Alm von Schlange gebissen

Die Pensionistin war mit ihrem Mann unterwegs und wollte neben einer Schotterstraße Blumen pflücken, als sie plötzlich von einer Schlange in die Hand gebissen wurde. Ein vorbeikommender Mountainbiker verständigte die Rettungskräfte, da die Frau in weiterer Folge Probleme mit dem Blutdruck und Kreislauf bekam. Sie wurde nach der Erstversorgung von Männern der Bergrettung Ferlach geborgen und anschließend vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Da die Frau keine genaueren Angaben zur Schlange machen konnte, ist die Schlangenart bisher nicht bekannt. Im Bereich der Matschacher Alm leben Kreuzottern und auch Ringelnattern.