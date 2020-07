Damen-Premiere bei den Gösser Open

Duell mit Kühen

Das Steirer- Trio ist heiß. Niklas Regner, der beste Amateur Österreichs, aber detto. Der entwickelte in der Corona-Pause im Ennstal eigenwillige Trainingsmethoden. Er pfefferte die Bälle von der Terrasse seines Elternhauses rüber auf das Grundstück des Nachbarn. Bis der dann einmal meinte: „Jetzt musst aufhören damit, meine ’Kiah’ kommen.“ Mit Kühen musste sich Sarah Schober im Lockdown nicht um Trainingsmöglichkeiten duellieren. Aber die Tillmitscherin freut sich schon auf das Duell mit den Männern bei den Gösser Open. Als erste Frau überhaupt nimmt die 28-Jährige am Turnier teil. Dafür lässt sie sogar ein European-Tour-Event in Schottland sausen: „Das wird eine besondere Herausforderung.“